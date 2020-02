Appel: Appel MSC Heringsfilets authentisch pur mit Meersalz

Einführung: 02. März 2020

Appel, der Fisch- und Feinkostspezialist aus Cuxhaven, erweitert sein Sortiment um zwei pure Varianten. Die MSC-zertifizierten Heringsfilets aus nachhaltiger Fischerei gibt es jetzt – ganz im Trend zu natürlichen Lebensmitteln – nur mit Meersalz verfeinert, in eigenem Saft oder hochwertigem Rapsöl. In garantierter Appel-Premiumqualität erschließen sie die gesundheitsbewusste Zielgruppe. Für moderne Esser sind sie eine echte und haltbare Alternative zu fangfrischem Fisch. Die Heringsfilets authentisch pur sind in der gesunden Küche vielfältig einsetzbar.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Aluminiumdose, innen und außen lackiert Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 14 Dosen pro VE, 170 pro Europalette, 34 pro Lage Einzelpackungsgröße: 170g UVP in Euro: 1,49

Firmenlogo Hersteller Appel Feinkost GmbH & Co. KG

Neufelder Schanze

27472 Cuxhaven

Deutschland

http://www.appel-feinkost.de

Weitere Informationen