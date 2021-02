Asbach: Aperitif Rosé von Hugo Asbach

Einführung: 15. Februar 2021

Die neue Ausstattung strahlt die Kategorie-typische Leichtigkeit aus und hat in Appinio-Verbrauchertests Topwerte erzielt. Der Direktdruck auf die Flasche mit Transparenzeffekt sorgt für einen modernen Look. Ein umfangreiches Aktivierungspaket aus reichweitenstarken Maßnahmen begleitet die Einführung. Die neue Ausstattung ist ab sofort lieferbar. Hugo Asbach Aperitif Rosé ist ein Aperitif aus deutschen Rosé-Weinen mit natürlicher Holunderblüte und charismatischem Wermutkraut, abgerundet mit einem Schuss Original Asbach. Der leuchtend rote und fruchtig-frische Aperitif lässt sich pur wie auch gemixt genießen. Ideal mit Wild-Berry, Tonic oder Sekt. Am besten gut gekühlt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glasflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6x0,75l Einzelpackungsgröße: 0,75l UVP in Euro: 13,99 bzw. Aktionspreis 9,99

Firmenlogo Vertrieb DIVERSA Spezialitäten GmbH

Hubert Underberg Allee 1

47495 Rheinberg

Deutschland

http://www.diversa-spez.de

Weitere Informationen