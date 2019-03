Aus Liebe zum Alten Land – Fürst Bismarck verlost Apfelbaumpatenschaften über POS-Promotion : Fürst Bismarck Apfelschorle

Zur Frühlingsblüte startet Fürst Bismarck eine Promotion, die die Regionalität der Fürst Bismarck Apfelschorle in den Fokus rückt. Denn was viele nicht wissen: Alle Äpfel für die Fürst Bismarck Apfelschorle stammen aus dem Alten Land. Vom 01.04.-15.10.2019 werden 100 Apfelbaumpatenschaften für die Erntesaison 2020 verlost. Den Hinweis finden Verbraucher auf den Etiketten der 0,7-Liter-Glasmehrweg-Apfelschorlen-Flaschen von Fürst Bismarck. 160.000 Aktionsflaschen gehen ab Anfang März in den Umlauf. Unterstützt wird der Handel mit Kisten-Toppern, die für Aufmerksamkeit am POS sorgen. Details gibt’s ab 19.03. auf FuerstBismarckQuelle.de/apfelbaumpatenschaft.