Einführung: 22. Juli 2019

Die neuen Avita Benjamin Blümchen Knusper-Gemüse-Nuggets im Tiefkühlregal sind die Antwort auf den wachsenden Bedarf an vegetarischen Kinder-Fertiggerichten. Die hohe Avita Qualität und die impulsstarken Lizenzfiguren auf der Verpackung überzeugen Eltern und Kinder. Parallel garantiert der Kinostart des Benjamin Blümchen Kinofilms am 01.08.19 mit großer medialer Berichterstattung eine besonders hohe Aufmerksamkeit in der Einführungsphase. Die leckeren Gemüse-Nuggets in einer crispy Cornflakes-Panade aus erntefrischen Gemüsesorten wie Mais, Möhren, Pastinaken, Erbsen, Romanesco, Zwiebeln und Broccoli sind ein perfekter Snack und z.B. mit einem frischen Salat auch eine vollwertige Kinder-Mahlzeit.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 8 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: 255 g UVP in Euro: 2,59

Firmenlogo Hersteller Schne-frost Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG

Vinner Weg 3

49624 Löningen

Deutschland

http://www.avita-veggie.de

Kontakt Torsten Neumann

Telefon: 05432-9481-82

Telefax: 05432-9481-19

E-Mail: t.neumann@schne-frost.de



