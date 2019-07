Behr's Dampfgenuss : Behr's Dampfgenuss in 3 Sorten

Das ist feldfrisches Gemüse zum Dampfgaren, auch ohne Dampfgarer. Das Gemüse ist verpackt in einer Dampfgarfolie. So gelingt die Zubereitung schnell, einfach und beeindruckend geschmackvoll. Man braucht das Produkt nur mitsamt seiner Folie für wenige Minuten in die Mikrowelle zu legen. Das Besondere dabei ist das pure, unverfälschte Garen der Produkte ohne die Zugabe von Wasser. Das, in Kombination mit der kurzen Garzeit, schont wertvolle Vitamine und Nährstoffe. Produkte: Blumenkohl/Broccoli - Blumenkohl/Romanesco - 2x Spitzkohl