Bols: Bols Waldmeister Syrup

Einführung: 18. Januar 2021

Bols Waldmeister neu im Vermarkungsangebot der Diversa. Ein Sirup mit langer Tradition in Bars und Supermarktregalen in Deutschland ist Bols Grenadine. Der rote Klassiker bekommt jetzt mit dem Bols Waldmeister Syrup einen grünen Partner. Der leuchtend grüne Waldmeister Sirup aus Holland wurde von Bols in Zusammenarbeit mit professionellen Barkeepern entwickelt. Das Ergebnis: ein Grundstoff für Erfrischungsgetränke und Farb- sowie Geschmacksträger für Cocktails, der einen ausgewogenen, frischen Geschmack hat, Bols Waldmeister Syrup ist die perfekte Zutat für traditionelle Cocktails und Drinks wie Maibowle und Berliner Weisse, aber auch ein idealer Grundstoff für zeitgemäße, erfrischende Limonaden mit Waldmeisteraroma, denn er ist alkoholfrei.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glasflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6x0,75L Einzelpackungsgröße: 0,75L UVP in Euro: 6,99

Firmenlogo Vertrieb DIVERSA Spezialitäten GmbH

Hubert Underberg Allee 1

47495 Rheinberg

Deutschland

http://www.diversa-spez.de

