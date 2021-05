Bad Harzburger: Bad Harzburger im neuen Glasmehrweg-Gebinde

Einführung: 01. April 2021

Bad Harzburger Mineralbrunnen ist ab sofort im neuen, individuellen Glasmehrweg-Gebinde erhältlich. Das natürliche Mineralwasser von Bad Harzburger stammt aus tiefen, vor Verunreinigung geschützten Quellen und wird direkt vor Ort, am Rande des Nationalparks Harz, in seiner ursprünglichen Reinheit in die Flaschen gefüllt. Mit der Produkt-Neugestaltung im nachhaltigen Glasmehrweg-Gebinde positioniert sich Bad Harzburger noch präziser im regionalen Markensegment.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glasmehrweg Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 0,75l Glasmehrweg-Gebinde Einzelpackungsgröße: 0,75l UVP in Euro: 4,49

Am Zauberberg 3

38667 Bad Harzburg

Deutschland

http://www.bad-harzburger.de

