Mit den Bad Reichenhaller Salzblüten bringt der Marktführer für Speisesalz in Deutschland das erste und einzige "Fleur de Sel der Alpen" auf den Markt. Was man typischerweise von den Salzgärten aus dem Mittelmeerraum kennt, entsteht in unserer Manufaktur in Bad Reichenhall in Handarbeit aus reiner Natursole. Dank einer langen und schonenden Trocknung haben die charakteristischen Salzkristalle ganz individuelle Formen und schmelzen quasi auf der Zunge. Eine aufmerksamkeitsstarke 360 Grad Kampagne mit TV-Spot, Anzeigen, PR und Social Media unterstützt den Launch der Salzblüten.

Bestell- und Lieferdaten Material: Glas mit Korkdeckel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4er Tray Einzelpackungsgröße: 100 g UVP in Euro: 4,99

Firmenlogo

Hersteller Südwestdeutsche Salzwerke AG

Reichenbachstrasse 4

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

http://www.bad-reichenhaller.de