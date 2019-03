Bamboo Garden: Sesam Schwarz und Sesam Weiß, geröstet

Einführung: 01. April 2019

Die beiden neuen Sesam-Sorten von Bamboo Garden Japan sind vielseitig verwendbar und ein Muss in der asiatischen Küche. Sie sind in Kombination ideal für die Zubereitung von leckeren Sushi Inside Out Rolls geeignet, die mit schwarzem und weißem Sesam ihre typische Optik und den einzigartigen Geschmack erhalten. Als köstliche Streuwürze verfeinern die beiden Sesamvarianten von Bamboo Garden ebenfalls viele asiatische Klassiker wie gebratenen Reis oder Nudeln, Wok-Gerichte und Asia-Suppen. In der klassischen Küche können beide Sorten zum Panieren von Fisch, Fleisch und Tofu verwendet werden und überzeugen mit ihrem nussigen Geschmack als Backzutat bei Brot und würzigem Gebäck. Außerdem passen sie hervorragend als Topping auf Salate, ins Müsli, in Obstsalat und auf Quark.

Bestell- und Lieferdaten

Material: wiederverschließbarer Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 6 Beuteln Einzelpackungsgröße: 200 g UVP in Euro: 2,79

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen

Deutschland

http://www.bamboogarden.de

