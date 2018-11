Barilla Master-Box: Produkte aus den Kategorien Pasta, Frische Pasta, Saucen und Pesto

Aktionszeitraum: 07. Januar 2019 - 30. April 2019

Barilla beginnt das Jahr 2019 mit seiner neuen Shopper-Kampagne „Masters of Pasta“. Die Gewinnspiel Promotion „Master-Box“ gibt dem Kunden mit jedem Kauf eines Barilla Produkts aus den Kategorien Pasta, Frische Pasta, Saucen und Pesto die Chance auf eine exklusive Barilla „Master-Box“ im Wert von ca. 150 Euro (UVP). So liefert Barilla den Shoppern neben seinen authentisch italienischen Produkten bester Qualität auch das passende Handwerkszeug und einen attraktiven Kaufanreiz, um raffinierte Gerichte zu Hause zu zaubern. Am POS kommuniziert Barilla die Aktion über ein aufmerksamkeitsstarkes Werbemittelpaket zusammen mit dem Tennisstar und 20-fachen Grand-Slam-Sieger Roger Federer.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Shopper-Kampagne Masters of Pasta Für Produkte: Produkte aus den Kategorien Pasta, Frische Pasta, Saucen und Pesto Art der Promotion: Saisonale Promotion

