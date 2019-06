Beim Kauf von 1x Listererine Mundspülung 1x GO! Tabs gratis : Gilt nur für Listerine Aktionsflaschen

Aktionszeitraum: 14. Juni 2019 - 31. Dezember 2019

Beim Kauf von 1x Listererine Mundspülung 1x GO! Tabs gratis Teilnahmebedingungen: Gültig vom 14.06.–31.12.2019 und nur für die 4er Packung der Listerine GO! Tabs Kautabletten. Beim Kauf einer Listerine Mundspülung (exklusive 95ml). Einlösbar in teilnehmenden Märkten. Nur ein Coupon pro Kaufakt ein-lösbar. Keine Barauszahlung möglich. Coupon nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nur im Original und nicht als Ausdruck oder Kopie gültig.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Produkteinführung Für Produkte: Gilt nur für Listerine Aktionsflaschen Art der Promotion: Einführungspromotion

Hersteller Johnson & Johnson GmbH

Johnson & Johnson Platz 2

41470 Neuss

Deutschland

http://www.jnj.de/

Weitere Informationen