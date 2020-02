Berchtesgadener Land: Bio-Fruchtjoghurt 150g

Einführung: 01. April 2020

Bio-Fruchtjoghurt im 150g Becher der Molkerei Berchtesgadener Land wird auf die 4 Sorten Erdbeere, Pfirsich-Mango, Vanille und Heidelbeere reduziert und neu in sortenreinen 10er Steigen angeboten. Produktqualität und Einzel-EAN bleiben unverändert. Milch und Zucker sowie die Mango der Sorte Pfirsich-Mango werden in Bio&Fair-Qualität eingesetzt. Basis ist unverändert ein besonders milder, cremig gerührter Joghurt mit mindestens 3,9 Prozent Fett im Milchanteil und einem hohen Anteil an L (+) = rechtsdrehender Milchsäure. Auf Aromazusatz wird verzichtet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: 2-Komponentenbecher mit fsc-zertifizierter Pappmanschette Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 150g Einzelpackungsgröße: 150g UVP in Euro: 0,49

Firmenlogo Hersteller Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG

Hockerfeld 5-8

83451 Piding

Deutschland

http://www.bergbauernmilch.de

Kontakt Florian Zielinski

Telefon: 08651-7004-1165

E-Mail: florian.zielinski@molkerei-bgl.de



