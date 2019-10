Besser Backen – Mulitchannel Rezept Promotion Kluth & Kitchen Stories : Mandeln (braun), Mandeln (blanchiert), Weinbeeren, Sultanas

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2019 - 31. Dezember 2019

Gemeinsam mit Kitchen Stories, einer der erfolgreichsten Online-Plattformen für Rezepte startet die Multichannel-Kampagne „Besser Backen“. Das Aktions-Display sowie die On-Pack Promotion führen den Verbraucher per QR-Code/Link in den Kluth Community-Bereich voller inspirierender Back-Rezepte. Die How-to-Videos von Kitchen Stories sind bei über 1,2 Mio. Usern beliebt. Ofenfrische Argumente: Nach Kochen (> 50%) ist Backen mit 26,5% in Deutschland das zweitbeliebteste Hobby* 19 Mio. backen regelmäßig* 7 Mio. mindestens 1x pro Woche* *Quelle: statista

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Start in die winterliche Backsaison Für Produkte: Mandeln (braun), Mandeln (blanchiert), Weinbeeren, Sultanas Art der Promotion: Saisonale Promotion

