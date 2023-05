Der leckere Geschmack von BiFi, jetzt auch in BIO-Qualität. BIO liegt im Trend und hat große Wachstumspotenziale in Deutschland (GFK). Der BIO Anteil steigt exponentiell (+67%) in der Kategorie Fleischsnacks über die letzten 3 Jahre (GFK). Die Käufer bleiben BIO auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten treu (GFK). BiFi BIO, der perfekte Snack für den bewussten Konsumenten.

Bestell- und Lieferdaten Material: Plastik Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 2 x 18,5g Einzelpackungsgröße: 2 x 18,5g UVP in Euro: 1,99

Hersteller LSI Germany GmbH

Eyberstrasse 81

91522 Ansbach

Deutschland

http://www.Bifi.com