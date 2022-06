Bei Birkel heißt es jetzt „Mach mal halblang!“, genauer: Mach mal Mezzi! So heißt die neue ei-freie Nudelrange mit den Sorten Pennoni, Fusilli und Rigatoni. Angelehnt an das italienische Wort „mezzi“ („halbe“) bietet sie 3 der beliebtesten kurzen Formen erstmals als halblange, mundgerechte Hartweizen-Pasta mit typischem „al dente“-Biss an. Die Nudeln sind nicht zu klein, aber perfekt zum Löffeln und damit ideal für die kreative Alltagsküche. Mezzi schließt eine Lücke im Markt und beschert dem Handel neue Impulse. Das peppige Packaging spricht gezielt auch eine junge Käuferschaft an.

Bestell- und Lieferdaten Material: OPP-Verbundfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Umkarton mit 2 x 4 Verkaufspackungen Einzelpackungsgröße: 500 g UVP in Euro: UVP 1,89 € je 500 g

Hersteller Newlat GmbH

Franzosenstraße 9

68169 Mannheim

Deutschland

https://www.birkel.de/neuheiten/