Pasta-Kits für „Spaghetti mit Sauce“ sind besonders praktisch, denn man hat alles, was man braucht, in einer Packung. Jetzt bietet Birkel im bisher stark von Handelsmarken dominierten Segment erstmals 2 Pasta-Kits an. Birkel Minuto „Tomate-Kräuter“ und Birkel Minuto „Vegane Bolognese“. Letztere ist im Bereich Pasta-Kits ein absolutes Novum. Und bei Birkel Minuto „Tomate-Kräuter“ ist der geriebene Hartkäse in der Packung und somit im Preis gleich mit drin. Beide Neuheiten haben Nutri-Score B und die Spaghetti bieten beste Birkel-Qualität ganz ohne Ei.

Bestell- und Lieferdaten Material: Faltschachtel mit OPP- sowie metallisierter Verbundfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 1er-Facing-Karton mit jeweils 10 Packungen Einzelpackungsgröße: „Vegane Bolognese“ je 397 g, „Tomate-Kräuter“ je 480 g UVP in Euro: 2,59

