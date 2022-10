Im Zuge eines umfassenden Relaunches bekommt die Marke einen neuen, modernen Look. Aber auch das Sortiment und die Rezepturen hat Birkel mit Blick auf aktuelle Verbraucherwünsche optimiert. Neben den beliebtesten 9 Sorten, wovon 3 vegetarisch sind, gibt es jetzt erstmals auch eine vegane Variante: Birkel Minuto „Schneller Happen Tomate-Linsen“. Der Nudel-Snack mit Linsen in würziger Tomatensauce ist in nur 5 Minuten zubereitet. Die trendige, vegane Rezeptur und der sehr gute Nutri-Score A soll insbesondere jüngere, ernährungsbewusste Verwender ansprechen.

Bestell- und Lieferdaten Material: Pappe, Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: „Schneller Happen“ 8 x 47-70g; Minuto „XXL” 8 x 78-82g Einzelpackungsgröße: „Schneller Happen“: 47g- bis 70g-Becher; Minuto „XXL“ 78g- bis 82g-Becher UVP in Euro: 1,49 - 1,79

