Braun : Braun Series 7 Rasierer

Einführung: 01. Juli 2020

Der neue Braun Series 7 verfügt als erstes Modell von Braun über einen 360° Flex-Head, der absolute Flexibilität bei der Rasur garantiert. Der rundum neue Scherkopf passt sich perfekt den Konturen des Gesichts an und ermöglicht eine effiziente Rasur auch an schwer erreichbaren Stellen wie dem Oberlippenbereich. Der Series 7 liegt auch an diesen Stellen permanent auf der Haut auf und erreicht jedes Haar. Ob für die klassische Glattrasur, das Trimmen von Konturen oder Brusthaar: Die EasyClick-Funktion mit unterschiedlichen Aufsätzen macht aus dem Series 7 zudem einen flexiblen Allrounder.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 3 Einzelpackungsgröße: 1 UVP in Euro: 319,99

Firmenlogo Hersteller Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Straße 40

65924 Schwalbach am Taunus

Deutschland

http://www.braun.de

