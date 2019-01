Breitsamer: Frühlingssummen - Edition 2019

Einführung: 01. Februar 2019

Das ”Frühlingssummen” von Breitsamer Honig ist der Frühlingsblütenhonig für eine bienenfreundliche Landschaft. In jedem Glas trifft der volle Geschmack des Frühlings auf den Einsatz der Bienen. Jedes Glas cremiges „Frühlingssummen“ enthält die erste Honig-Ernte im Jahr und stammt je nach Ernte aus Deutschland und Dänemark. Mit der Edition 2019 leistet das bayerische Familienunternehmen wieder einen Beitrag zum Arten- und Bienenschutz. Pro gekauftes Glas werden 40 Cent an den Pflanz-Wettbewerb „Wir tun was für Bienen“ der Initiative „Deutschland summt!“ gespendet und so bienenfreundliche Bepflanzungen zur Erhaltung der Biodiversität in Deutschland unterstützt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Breitsamer Wabenglas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 6 Gläsern Einzelpackungsgröße: 500 g UVP in Euro: 6,49

Firmenlogo Hersteller Breitsamer + Ulrich GmbH & Co. KG

Berger-Kreuz-Straße 28

81735 München

Deutschland

http://www.breitsamer.de

Kontakt Karl Heinz Reuther

Telefon: 089-450562-19

Telefax: 089-450562-20

E-Mail: karlheinz.reuther@breitsamer.de



