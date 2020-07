Bürger: Bio-Gemüsemaultaschen

Einführung: 01. September 2020

Bio-Qualität von Bürger jetzt auch Vegetarisch. Neben den Bio-Maultaschen mit Fleisch gibt es ab September auch eine vegetarische Maultasche in Bio-Qualität im Sortiment von Bürger. Die Bio-Gemüsemaultaschen mit Zutaten aus kontrolliert ökologischem Anbau sind mit einer leckeren neuen Gemüsemischung aus Karotten, Spinat, Erbsen, Brokkoli und Kartoffeln gefüllt. Die Maultaschen mit einem Stückgewicht von 50 g lassen sich gewohnt einfach im Kochtopf oder in der Pfanne zubereiten. Sie schmecken klassisch in Brühe, aber auch geröstet mit Ei, auf Salat oder mit Tomatensauce.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Verbundfolie Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Beutel/Karton Einzelpackungsgröße: 300 g UVP in Euro: 2,29

Firmenlogo Hersteller Bürger GmbH & Co. KG

Zeiss-Str. 12

71254 Ditzingen

Deutschland

http://www.buerger.de

Weitere Informationen