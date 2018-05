Bübchen: Ultra sensitiv Pflege Creme

Einführung: 15. April 2018

In Mamas Bauch schützt die Vernix caseosa – auch Käseschmiere genannt – Babys Haut. Die Bübchen ultra sensitiv Serie empfindet diesen Schutz-Komplex nach. Jetzt gibt es die ehemalige verniosa Serie im neuem Design, während die vertraute Pflegeformel dieselbe bleibt. Die ultra sensitv Pflege Creme spendet wertvolle Feuchtigkeit und pflegt sanft mit ausgewählten natürlichen Ölen. So wird die Hautbarriere in ihrer Entwicklung optimal unterstützt – ultra senstiv und nach dem Vorbild der Natur.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel mit Tiegel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8x75ml Einzelpackungsgröße: 75ml UVP in Euro: 2,95

Firmenlogo Hersteller Bübchen Vertriebs GmbH

Lyoner Straße 23

60528 Frankfurt

Deutschland



Weitere Informationen