Bürger: Leckertaschen

Einführung: 01. Februar 2020

Richtig gut wird’s erst zu zweit! Getreu diesen Mottos hat Bürger zwei leckere Zutaten kombiniert und in Maultaschenteig gehüllt. Die neuen, vegetarischen Leckertaschen in den drei Sorten Ziegenkäse-Mango, Linsen-Karotte und Rote Beete-Süßkartoffel sind ab Februar 2020 erhältlich. Neben den ungewöhnlichen Füllungen überraschen sie mit besonderer Optik durch Dinkelvollkorn-Teig, stückige Füllung oder roten Teig. Mit einer einfachen Zubereitung in der Pfanne eignen sich die kleinen Maultaschen perfekt für eine schnelle Mahlzeit.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET/PE Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Beutel/Karton Einzelpackungsgröße: 250 g UVP in Euro: 2,69

Firmenlogo Hersteller BÜRGER GmbH & Co. KG

Zeiss-Str. 12

71254 Ditzingen

Deutschland

http://www.buerger.de

