Ab sofort gibt es ganz großen Geschmack im kleinen Format: Die neue Sorte „Vegane Mini-Maultaschen“ bietet convenienten Genuss in Premiumqualität. Und das auf vielfältigste Weise: „Vegane Mini-Maultaschen“ von Bürger sind pur als Snack, in Bowls, Suppen oder in der Pfanne eine Gaumenfreude. Dabei schmecken „Vegane Mini-Maultaschen“ wie die Original-Maultaschen, enthalten aber kein Fleisch! Sie bieten eine rein pflanzliche Füllung aus Weizen- und Erbsenprotein und sind so die perfekte Alternative für alle, die auf tierische Inhaltsstoffe verzichten wollen.

Bestell- und Lieferdaten Material: Verbundfolie mit funktioneller Barriere Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Packungen im Karton Einzelpackungsgröße: 250 Gramm UVP in Euro: 1,99 €

Hersteller Bürger GmbH & Co. KG

Zeiss-Straße 12

71254 Ditzingen

Deutschland

https://www.buerger.de/