Bull’s-Eye rockt den Abverkauf: Bull‘s-Eye Saucen

Aktionszeitraum: 15. März 2019 - 31. Juli 2019

An die Saucen, fertig los: Um die Rotation am POS so richtig zum Glühen zu bringen, belohnt Bull’s-Eye treue Konsumenten ab sofort mit attraktiven Preisen für die Grill- und Festivalsaison. Die Teilnahme ist ganz einfach: Bull‘s-Eye Saucen kaufen und durch das Hochladen des Kassenbons in Bull’s-Eye Sammelpunkte umwandeln. Mit der Registrierung auf www.bullseyebbq.de wird ein persönliches Sammelkonto erstellt, in dem jeder Kunde seine gesammelten Bull’s-Eye Punkte gegen tolle Bull’s-Eye Prämien eintauschen kann. Mit etwas Glück gibt es noch heißbegehrte und exklusive VIP Tickets zum längst ausverkauften Wacken Open Air zu gewinnen. Auf dem Festival selbst öffnet das Bull’s-Eye BBQ House erstmals seine Türen und lädt Verbraucher in einer einzigartigen PR-Aktion dazu ein, sich auf Zimmer beim ausverkauften Wacken Open Air zu bewerben.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Festivalaktivierung auf dem Wacken Open Air Für Produkte: Bull‘s-Eye Saucen Art der Promotion: Saisonale Promotion

