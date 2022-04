Vor dem Kinostart „Die Biene Maja – Das geheime Königreich“ am 5. Mai 2022 bringt Burgis im März eine neue On-Pack-Aktion auf den Knödelinos in den Handel. Die Teilnahme am Die-Biene-Maja-Gewinnspiel erfolgt über den angegebenen Link auf den Knödelinos-Verpackungen. Das Gewinnspiel läuft bis Ende Juli. Der Hauptgewinn ist ein Familienurlaub mit 3 Übernachtungen in einem Familotel nach Wahl. Zusätzlich werden 40 Die-Biene-Maja-Fanpakete verlost, bestehend aus einem Poster, einem Buch zum Film und einem Malbuch von Ravensburger, einem Hörbuch von Europa und lustigen Bienenfühlern zum Spielen.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Kinostart „Die Biene Maja – Das geheime Königreich“ am 5. Mai 2022 Für Produkte: On-Pack-Aktion auf Burgis Knödelinos Art der Promotion: Spezial Promotion

Hersteller Burgis GmbH

Kartoffelweg 1

92318 Neumarkt

Deutschland

https://burgis.de/