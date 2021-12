Die langjährige Tradition der Familie Brazzale, die das älteste italienische Molkereiunternehmen ist, spiegelt sich auch in dieser hochfeinen Butter wider. Extrem streichzart und lecker, entsteht sie aus frischem nach traditionellen handwerklichen Methoden gewonnenem Rahm. Alle Details, von der Milchsammlung bis zur handgemachten Verpackung, werden besonders gepflegt. Sie ist in 6 Geschmacksrichtungen erhältlich: ungesalzen, gesalzen, geräuchert, mit Rosmarin, Fenchel und Schnittlauch. Erhältlich als 40 g, 125 g und 5 kg Einheiten, wird sie auch in der Konditorei und in der Gourmet-Küche sehr geschätzt.