Leichte Zutaten, mehr Genuss – so lautet das Rezept der neuen Wildlachs-Pfannen von Costa. Die neuen Produkte Wildlachs Italian Style und Wildlachs Teriyaki Style machen Lust auf Meer. MSC-zertifizierter Wildlachs, buntes Gemüse und Pasta aus Kichererbsen bzw. Reis aus Blumenkohl sind in nur 10 Minuten zubereitet und bieten eine unkomplizierte Kombination aus ausgewogener und genussvoller Ernährung. Die raffinierte Rezeptur wendet sich an trendbewusste Verbraucher, die nach Abwechslung und Inspiration suchen - die perfekte Alternative für Tage an denen keine Zeit zum aufwendigen Kochen bleibt

Bestell- und Lieferdaten Material: Schlauchbeutel Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 8 Einzelpackungsgröße: 400 g UVP in Euro: 3,99

Hersteller Costa Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG

Stedinger Straße 25

26723 Emden

Deutschland

https://www.costa.de/