Café Royal: Die Impact-Range mit Fairtrade-Zertifizierung

Einführung: 12. Oktober 2020

Fair ist, wenn es die Bauern fair finden. Das ist das Motto von Café Royal. Denn für die Schweizer Premiumrösterei beginnt Verantwortung bereits beim Anbau. Dabei spielen die Lebensqualität und Arbeitsbedingungen der Kaffeebauern eine entscheidende Rolle. Café Royal unterstützt deshalb bereits seit 2016 rund 200 Kleinbauern in Honduras. Zusätzlich zum Fairtrade Mindestpreis fließt pro verkaufter 1kg Packung der Impact Kaffeebohnen 1€ in soziale Projekte vor Ort, wobei die Kaffeebauern selbst entscheiden, welche Projekte ihnen am wichtigsten sind. Die 100 Prozent handverlesenen Arabicabohnen stammen direkt aus der Region Santa Barbara. Aufgrund der schonenden Langzeitröstung ist der Säuregehalt bei allen drei Sorten gering. Geröstet und abgepackt werden die Bohnen mit den Sorten „Crema Intenso“, „Crema“ und „Espresso“ in der Schweiz.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Aus echtem Papierverbund Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Tray mit 4 x 1.000 g Einzelpackungsgröße: 1.000 g UVP in Euro: 15,99

Firmenlogo Hersteller Delica AG

Hafenstrasse 120

4127 Birsfelden

Schweiz

https://www.cafe-royal.com/de-de/

Kontakt Andreas Jörn

Telefon: +49 151 1803 1996



