Christinen: „Wellness Life Pfirsich Hanf“ neu im Christinen-Sortiment

Einführung: 01. September 2020

Christinen baut seine Wellness-Linie konsequent aus und setzt dabei auf Hanf. Neben dem Erfrischungsgetränk „Wellness Life Kräuter“ steht jetzt die Line-Extension in den Startlöchern. „Christinen Wellness Life Pfirsich Hanf". Damit bedient Christinen den wachsenden Markt von Hanf-Produkten. Bei der Neueinführung orientiert sich das Bielefelder Unternehmen am globalen Trend zu Gesundheit und Wellness im Getränkebereich. Weltweit ist dieser Markt in den vergangenen fünf Jahren stabil um mehr als 20 Prozent gewachsen. Hinzu kommt, dass nach Marktstudien jeder dritte Konsument mit Hanf einen positiven gesundheitlichen Effekt verbindet. Die neue Christinen-Sorte erfrischt bei nur 30 kcal / 100 ml mit den Zutaten Pfirsich, Grüntee und Hanfaufguss in Verbindung mit natürlichem Mineralwasser und Kohlensäure. Sie ist in der charakteristischen, tropfenförmigen 0,75 l Mehrwegflasche aus Blauglas erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 0,75l Einzelpackungsgröße: 0,75l UVP in Euro: 10,99

Firmenlogo Hersteller Gehring-Bunte Getränkeindustrie GmbH & Co. KG

Brockhagener Str. 200

33649 Bielefeld

Deutschland

http://www.christinen.de

