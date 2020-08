Christinen : To-Go-Neuheiten bei Christinen: „Fruit Drinks kalorienarm“

Einführung: 01. September 2020

Die Fruchtgetränke von Christinen für unterwegs gibt es in zwei neuen Geschmacksrichtungen. „Apfel-Birne“ und „Apfel-Cassis“ heißen die zusätzlichen Sorten. In den Handel kommen sie im September. Die neuen „Fruit Drink“-Sorten (früher „Quick Drink“) sind in wiederverschließbaren 0,5l-Tetra Paks erhältlich und zudem pfandfrei. Die beiden neuen Geschmacksrichtungen sind außerdem kalorienarm und erfrischen somit auf eine gesunde, aber dennoch fruchtige Art. Neben den neuen Geschmacksrichtungen enthält die „Fruit Drink“-Linie die Sorten „Multivitamin“, „Apfel-Orange-Zitrone“ und „Kirsch-Zitrone“. In den kleinen Tetra Paks bietet Christinen außerdem Zitronen- und Pfirsich-Eistee sowie „Sport Apfel“ und „Sport Lemon“ an. Mit den neuen „Fruit Drink“ erhält auch das gesamte Tetra-Sortiment gleich einen neuen Auftritt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Tetra Pak Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 0,5l Einzelpackungsgröße: 0,5l UVP in Euro: 0,69

Firmenlogo Hersteller Gehring-Bunte Getränkeindustrie GmbH & Co. KG

Brockhagener Str. 200

33649 Bielefeld

Deutschland

http://www.christinen.de

