City Weinschorle: Frische Klassiker in der praktischen Dose

Einführung: 01. März 2020

Die neuen Sorten City Weinschorle weiß und City Weinschorle rosé sorgen ab sofort für weitere Angebotsvielfalt im City Markensortiment. Während die fröhlich prickelnde Weißweinschorle mit leichten Noten nach grünem Apfel und Zitrusfrucht überzeugt, punktet die rosarote Variante mit dezenten Nuancen nach Pfirsich und Erdbeere. Ganz gleich ob zum Picknick im Stadtpark oder zum Ausklang des Feierabends auf Terrasse und Balkon – mit nur 6,5 % vol. Alkohol sorgen beide Prickler insbesondere an heißen Tagen für ein spritzig-leichtes Trinkvergnügen. Mit den neuen City Weinschorlen legt die Weinkellerei einen beliebten Klassiker in der handlichen 0,25l-Dose neu auf. Diese spricht besonders jüngere Zielgruppen an, die sich durch einen hohen Out-of-Home-Konsum und einen mobilen Lifestyle auszeichnen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Dose Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12-er Tray Einzelpackungsgröße: 0,25l Dose UVP in Euro: 0,89

Firmenlogo Hersteller Peter Mertes KG

Bornwiese 4

54470 Bernkastel-Kues

Deutschland

http://www.mertes.de

