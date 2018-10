Cointreau lanciert Limited Edition 2018: Cointreau

Aktionszeitraum: 22. Oktober 2018 - 31. Dezember 2018

Der Likör-Klassiker demonstriert: weniger ist manchmal mehr! Die neue, dritte Limited Edition wird wieder ein beliebtes Sammlerstück bei allen Cointreau Fans rund um die Welt. Die nur für kurze Zeit verfügbare Ausstattung ist der perfekt Eyecatcher zur Saison. Das diesjährige, sehr reduzierte Design entstand in Zusammenarbeit mit der „Saint Martins School of Design“, und soll die die Essenz von Cointreau offenlegen, frei nach dem Spruch: „We are Orange!“ Die Aktionsware wird in 6er Kartons geliefert. Die Aktion läuft von Okt. bis Dez. 2018, nur solange der Vorrat reicht. Vorbestellung empfohlen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Limited Edition Für Produkte: Cointreau Art der Promotion: Spezial Promotion

