Couponing Aktion von Santa Maria: Tortilla Chips Sorten: Salted, Chili, BBQ, Cheese, Cheese &Jalapeño, Taco, Nacho Chips

Aktionszeitraum: 01. Mai 2018 - 30. Juni 2018

Attraktive Aktion am POS für Konsumenten und Händler: Von Anfang Mai bis Ende Juni 2018 werden in zahlreichenden teilnehmenden Supermärkten Rabatt-Coupons für die beliebten Santa Maria Tortilla Chips ausgegeben. So werden Konsumenten zu Probierkäufen angeregt und die Tex-Mex-Marke erreicht Zusatzumsatz zum absoluten Chips-Saisonhighlight des Jahres und macht somit jedes Public Viewing zu einem kulinarischen Erlebnis.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Umsatzsteigerung Für Produkte: Tortilla Chips Sorten: Salted, Chili, BBQ, Cheese, Cheese &Jalapeño, Taco, Nacho Chips Art der Promotion: Spezial Promotion

Firmenlogo Vertrieb Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG

Am Klingenweg 6A

65396 Walluf

Deutschland



