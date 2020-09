Delverde: Delverde - authentisch italienische Pasta

Einführung: 23. September 2020

Die authentisch italienische Marke Delverde ist mit 20 abwechslungsreichen Pasta-Sorten jetzt auch in Deutschland erhältlich: Beliebte Klassiker, beeindruckende Giganti, zarte Nester und Vollkorn-Varianten in Bio-Qualität bieten Handel und Verbrauchern eine inspirierende neue Vielfalt. Das klare Quellwasser des Flusses Verde, Namensgeber der Marke, und bester Hartweizen verleihen DELVERDE Pasta ihren unverwechselbar puren Geschmack. In Verbindung mit der sorgfältigen traditionellen Herstellungsweise entsteht so ein Produkt, das durch Vielfalt, Premium-Qualität und „Puro Gusto“ überzeugt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folienverpackung und Papierverpackung mit Sichtfenster Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 500 g, 12 x 500 g, 20 x 500 g, 12 x 250 g Einzelpackungsgröße: 250 g und 500 g UVP in Euro: zw. 1,59 - 2,29

Firmenlogo Hersteller Newlat GmbH

Franzosenstraße 9

68169 Mannheim

Deutschland

http://www.delverde.de

