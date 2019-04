Darbo: Darbos zuckerreduzierte Fruchtaufstriche

Einführung: 01. Mai 2019

Ab sofort gibt es die neuen zuckerreduzierten Fruchtaufstriche von Darbo, dem österreichischen Marktführer für Konfitüren und Honig. Die Fruchtaufstriche „Zuckerreduziert“ mit einem besonders hohen Fruchtanteil von 80 Prozent sprechen ernährungsbewusste Genießer wie auch anspruchsvolle Feinschmecker an. In den Sorten Erdbeere und Marille (Aprikose) erhältlich, kommen die zuckerreduzierten Fruchtaufstriche vollständig ohne Zuckerersatz- oder Süßstoffe aus und enthalten ein Drittel weniger Zucker als herkömmliche Konfitüren. Wie bei all seinen Fruchtkompositionen setzt das österreichische Traditionsunternehmen bei der Herstellung der feinen Fruchtaufstriche ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte, streng geprüfte Rohstoffe. Die schonende Verarbeitung und hohe Qualität der Früchte sorgen für ein natürliches Fruchtaroma. Auch zum Backen und Verfeinern von Desserts, Joghurt und Süßspeisen sind Darbos zuckerreduzierte Fruchtaufstriche perfekt geeignet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 250 g Einzelpackungsgröße: 250 g UVP in Euro: 2,49

Firmenlogo Vertrieb Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG

Am Klingenweg 6A

65396 Walluf

Deutschland

http://www.importhaus-wilms.de

Weitere Informationen