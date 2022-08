Ob auf Baguette, Brot oder Brötchen, Deli Reform Sommerfrische kombiniert sommerliche Leichtigkeit mit natürlich frischem Geschmack. Ab diesem Herbst können sich auch Veganer an dem leckeren Brotaufstrich erfreuen, denn Deli Reform passt die Rezeptur an und macht sie gleichzeitig 100 % pflanzlich. Auch die Verpackung bekommt ein Update und ist ab Mitte September in einem zeitgemäßen Design verfügbar. Die Sommerfrische ist ebenso wie andere Deli Reform Produkte weiterhin mit 500g Inhalt erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten Material: EcoPack Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 16 Becher (Kartoninhalt) Einzelpackungsgröße: 500-g-Becher UVP in Euro: 2,19

