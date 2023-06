Deutsche See setzt bei Thunfisch ganz auf das eigene Know-How. Gefangen wird er verantwortungsvoll mit eigenen Schiffen, gelangt danach direkt zu einem eigenen Verarbeitungsbetrieb und danach geht es auf schnellstem Weg nach Bremerhaven. Die beiden Premium Portionen Thunfisch in leckerer Tomatensauce sind ideal, um sich einen Vorrat anzulegen. Ob als Sauce zu Nudeln, in einer bunten Bowl oder einfach zu Baguette und Brot.

Bestell- und Lieferdaten Material: Pappe & Weißblech Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 115g Einzelpackungsgröße: 115g UVP in Euro: 2,79

