Thunfisch in Sonnenblumenöl heißt der Zuwachs im Thunfisch-Dosen-Sortiment von Deutsche See. Das milde Sonnenblumenöl unterstützt den typischen Thunfischgeschmack, rundet ihn dezent ab und sorgt für eine große Portion an Vitamin E. In zweimal 80 Gramm pro Dose ist der neue Thunfisch in Sonnenblumenöl der Marke Deutsche See erhältlich. Gefangen wird er verantwortungsvoll mit eigenen Schiffen aus MSC-zertifizierten Beständen im Indischen Ozean, gelangt danach direkt zu unserem Verarbeitungsbetrieb auf Madagaskar und danach geht es auf schnellstem Weg nach Bremerhaven.

Bestell- und Lieferdaten Material: Pappe & Weißblech Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 160g im Tray Einzelpackungsgröße: 2 x 80g UVP in Euro: 2,79€

Hersteller Deutsche See GmbH

Maifischstraße 3-9

27572 Bremerhaven

Deutschland

http://www.deutschesee.de