Dr. Karg's : Fantastic, Amazing & Incredible – die neuen glutenfreien Bio Super Saaten-Cracker

Einführung: 01. April 2021

Die neuen glutenfreien Dr. Karg’s Bio Super Saaten-Cracker sind ein knuspriger, im Ofen gebackener Snack-Genuss für Zwischendurch. Glutenfreier Hafer und eine Komposition aus knackigen Ölsaaten bilden die Basis für die runden Cracker. Ohne Weizen, von Natur aus glutenfrei, saatenreich, vegan und aus Bio-Zutaten handwerklich gebacken, entführen einen die drei "Super-Sorten" mit ihren Eigenschaften in die Superwelt der Knusperlust: - „Fantastic Kürbis“: eine Quelle an Protein - „Incredible Quinoa“: eine Quelle an Omega-3 Fettsäuren - „Amazing Amaranth“: reich an Ballaststoffen

Bestell- und Lieferdaten

Material: BOPP-Doybeutel, wiederverschließbar Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 14 x 85g Einzelpackungsgröße: 85g UVP in Euro: 1,89

Firmenlogo Hersteller Dr. Klaus Karg KG

Alte Rother Str. 10

91126 Schwabach

Deutschland

http://www.dr-karg.de

