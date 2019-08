Einführung: 02. September 2019

Ab 2. September 2019 entführen 4 leckere und genussvolle Rum-Cocktails den Edle Tropfen in Nuss Liebhaber in die trendige Welt der Cocktail-Bars. Zarte Schokolade und knackige Nüsse, gefüllt mit den beliebtesten und trendigsten Rum-Cocktails Mojito, Daiquiri, Cuba Libre und Piña Colada, sorgen für ein unwiderstehliches und einzigartiges Geschmackserlebnis. Mit der neuen Edle Tropfen in Nuss Rum Bar erlebt man ein Stück Cocktail Happy-Hour für zu Hause!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kartonage Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 11er Regalkarton, 33er Bodenaufsteller und 99er Chep-Display (gemischt mit 100g Gin & Vodka Lounge) Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 1,89-1,99

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 44

51469 Bergisch-Gladbach

Deutschland

http://www.ludwig-schokolade.de

