Einführung: 23. April 2019

Ab 23. April 2019 entführen 4 leckere und genussvolle Rum-Cocktails den Edle Tropfen in Nuss Liebhaber in das karibische Urlaubsparadies Kuba. Zarte Schokolade und knackige Nüsse, gefüllt mit den beliebtesten und bekanntesten Rum-Cocktails Mojito, Daiquiri, Cuba Libre und Piña Colada, sorgen für ein unwiderstehliches und einzigartiges Geschmackserlebnis. Mit den neuen Edle Tropfen in Nuss Rum Spezialitäten 250g erlebt man in der Sommerzeit ein Stück kubanische Cocktail-Welt für Zuhause und das schöne Havanna und die endlosen Sandstrände sind zum Greifen nah!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kartonage Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 6er Regalkarton, 24er Bodenaufsteller, 72er Chep-Display Einzelpackungsgröße: 250g UVP in Euro: 2,79 - 2,99

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 44

51469 Bergisch-Gladbach

Deutschland

http://www.ludwig-schokolade.de

