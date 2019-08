Edle Tropfen in Nuss: Weihnachts-Collection

Einführung: 02. September 2019

Ab 2. September 2019 startet Edle Tropfen in Nuss mit der neuen festlichen Weihnachts-Collection in edler Weihnachtsmann-Form. Die Weihnachts-Collection ist eine exklusive Auswahl erlesener Edle Tropfen in Nuss Pralinés aus den erfolgreichen Klassikern Obstbrände, Obstliköre und Klassische Brände. Hochwertige und beliebte Pralinés in den Geschmacksrichtungen Zwetschgenwasser, Kirschwasser, Williams Christbirne, Himbeergeist, Kirsch-Likör, Apricot-Likör, Cassis-Likör, Pfirsich-Likör, Grappa, Cognac, Scotch Whisky und Calvados verführen zum klassischen Edle Tropfen in Nuss Genuss. Durch die emotional festliche Edle Tropfen in Nuss Weihnachtsmann Offerte ist genussvolles Selbstverwöhnen oder aber ein festlicher Geschenk-Charakter garantiert.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kartonage Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 26er Bodenaufsteller und 52er Chep Display Einzelpackungsgröße: 300g UVP in Euro: 6,49 - 6,99

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 44

51469 Bergisch-Gladbach

Deutschland

http://www.ludwig-schokolade.de

Weitere Informationen