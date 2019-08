Edle Tropfen in Nuss: Winter Spezialitäten

Einführung: 02. September 2019

Für alle, die Edle Tropfen in Nuss lieben und schätzen, gibt es ab dem 02. September 2019 wieder eine ganz besondere Spezialität – die limitierte 250g Winter Spezialitäten, in winterlich impulsstarkem Packaging-Design und ganz besonderen winterlichen Geschmacksrichtungen. Dabei lassen 4 neue verführerisch-komponierte Premium-Spezialitäten alle Genießer-Herzen in den kalten Wintermonaten höher schlagen: Milder Haselnuss-Likör, fruchtiger Marillen-Brand, erlesener Williams-Christ-Birnen-Brand und scharf-süße Vodka-Feige in einer fein-kristallisierten Zuckerkruste, bestreut mit knackigen Haselnuss-Splittern, sind umhüllt von zarter dunkler und heller Milchschokolade sowie weißer Schokolade. Zusätzlich begeistert eine neue und exklusive Pralinen-Optik mit handwerklichem Schokoladen-Dekor treue Verbraucher und Pralinen-Liebhaber!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kartonage Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6er Regalkarton, 24er Bodenaufsteller und 72er Chep Display Einzelpackungsgröße: 250g UVP in Euro: 2,79 - 2,99

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 44

51469 Bergisch-Gladbach

Deutschland

http://www.ludwig-schokolade.de

Weitere Informationen