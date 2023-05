Zum Start des Kinofilms „Spider-Man™: Across the Spider-Verse” launcht Snackmaster zusammen mit Sony Pictures unter dem Aktionsmotto „Ein schneller Snack für jeden Superhelden“ eine Onpack-Promotion für die Erfolgsprodukte Snackmaster Mikrowellen-Pommes „Extra dünn“ und „Kringel“ sowie vegane Rösti-Fries „Super knusprig“. Die Gewinnspiel-Aktion wird displaystark auf den drei Packungen herausgestellt und schafft besonders hohe Aufmerksamkeit in den TK-Truhen der Supermärkte. Unterstützt wird die Aktion durch umfangreiches POS-Material und Online-Aktivitäten.