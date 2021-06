Almdudler startet in Deutschland eine absatzfokussierte und medial reichweitenstarke Promotion. Zweiplatzierungsdisplays am POS in dudeliger Alpenanmutung bestückt mit Almdudler Original und Almdudler Zuckerfrei laden bis September zu erfrischenden Momenten ein – und zur Wanderlust. Neben den Zweitplatzierungsdisplays aktiviert Almdudler mit einem attraktiven Urlaubsgewinnspiel: Die Kunden fotografieren den Almdudler-Kaufbeleg und laden diesen auf der Landingpage almdulder.com/wanderlust hoch. Als Gewinne locken nachhaltige Almdudler-Wanderboxen sowie Gutscheine für einen unvergesslichen Aktivurlaub in Österreich.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Saisonale Absatzsteigerung Für Produkte: Almdudler Original, Almdudler Zuckerfrei Art der Promotion: Saisonale Promotion, Spezial Promotion

