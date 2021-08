Ein intaktes Immunsystem ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Dabei ist vorbeugen besser als heilen. Genau dafür haben die Bonbonspezialisten von Dr. C. Soldan eine neue Sorte kreiert: Em-eukal ImmunStark Manuka Honig. Das Bonbon besticht mit dem intensiven Geschmack des Manuka Honigs. Gleichzeitig umschmeichelt eine zarte Kräuternote den Gaumen. Der erlesene Manuka Honig in MGO-Qualität 300+ stammt aus Neuseeland. Angereichert mit den Vitaminen C, B5, B6, B9 und B12 unterstützt das neue Produkt das Immunsystem. Und das in bewährter Premiumqualität von Em-eukal – nur echt mit der Fahne.

Bestell- und Lieferdaten Material: Beutel Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 20 Beutel / Tray Einzelpackungsgröße: 75 g UVP in Euro: 2,99

Firmenlogo

Vertrieb Dr. C. Soldan GmbH

Dr.-Carl-Soldan-Platz

91325 Adelsdorf

Deutschland

http://soldan.com

Kontakt Matthias Meyer

Telefon: 0175 / 1859688

E-Mail: matthias.meyer@soldan.com