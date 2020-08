Em-eukal: Em-eukal Ingwer Shot

Einführung: 21. September 2020

Ab September gibt es extrascharfe Ingwer-Shots in Bonbon-Form: Em-eukal Ingwer Shot. Die neue Sorte des Jahres der Bonbonspezialisten von Dr. C. Soldan verspricht ein fruchtig-scharfes Geschmackserlebnis mit einem intensiven Mantel aus Ingwer und Zitrone, kombiniert mit einem aromatisch-flüssigen Kern aus Ingwer und Kurkuma. Und bietet damit das perfekte Shot-Erlebnis zum Lutschen – angereichert mit Vitamin C. Eine weitere Neuheit ist die Verpackung des Premiumbonbons. Der Beutel besteht mit 85 Prozent erstmalig aus einem hohen Papieranteil und ist gut recyclingfähig.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel aus hohem Papieranteil Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20 Beutel pro Tray Einzelpackungsgröße: 75 g UVP in Euro: 1,75

