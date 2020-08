Em-eukal Gummidrops: Em-eukal Gummidrops Ingwer Kurkuma

Einführung: 21. September 2020

Ab September überraschen die Bonbonspezialisten von Dr. C. Soldan mit einer innovativen Sorte für echte Ingwer-Liebhaber: Em-eukal Gummidrops Ingwer Kurkuma. Durch eine intensive Kandierung mit Ingwerextrakt ist die Schärfe sofort auf der Zunge spürbar. Im Inneren überzeugt eine fruchtige Mischung aus frischer Zitrone, aromatischem Kurkuma und Ingwer. Abgerundet mit Vitamin C und Zink sorgen die Gummidrops für Geschmack und Wirkung. In bewährter Premiumqualität von Dr. C. Soldan ist die neue extrascharfe Sorte mit hochwertigen, natürlichen Zutaten und ausschließlich natürlichen Ölen und Extrakten hergestellt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20 Beutel pro Tray Einzelpackungsgröße: 90 g UVP in Euro: 1,85

