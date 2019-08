Em-eukal Gummidrops: Em-eukal Gummidrops Kräuter-Honig Mischung

Einführung: 01. September 2019

Durchatmen und durchstarten – dazu lädt ab September die Em-eukal Gummidrops Kräuter-Honig Mischung von Dr. C. Soldan ein. In einem Mischbeutel vereint sie drei kräutermilde Sorten: Kräuter-Honig, Salbei-Honig und Zitrone-Honig. Alle sind mit wertvollen, ätherischen Ölen hergestellt, enthalten zum ersten Mal in der Gummidrops-Range Vitamin C und Zink und sind so der perfekte Begleiter in der Erkältungszeit.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 20 Beutel pro Tray Einzelpackungsgröße: 90 g UVP in Euro: 1,85 Euro

Firmenlogo Hersteller Dr. C. SOLDAN GmbH

Dr.-Carl-Soldan-Platz 1

91325 Adelsdorf

Deutschland

http://www.soldan.com

Weitere Informationen