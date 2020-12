Em-eukal Gummidrops: Em-eukal Gummidrops Shots (Happy Lime, Hot Ginger, Frosted Cherry)

Einführung: 01. Januar 2021

Sie sind überraschend scharf, frisch und sauer: Die neuen Em-eukal Gummidrops Shots der Bonbonspezialisten von Dr. C. Soldan. In den fruchtig-leckeren Sorten Hot Ginger, Frosted Cherry und Happy Lime bereiten die Gummidrops ab Januar ein außergewöhnliches Shot-Erlebnis zum Kauen. Die intensive Ummantelung ist sofort auf der Zunge spürbar. Im Inneren überzeugt eine fruchtige Mischung aus hochwertigen, natürlichen Zutaten. Im praktischen Beutel mit Zip-Verschluss sind die leckeren Em-eukal Gummidrops Shots der ideale Begleiter. Damit lässt sich auch in der kalten Jahreszeit durchatmen und durchstarten!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 15 Beutel pro Tray Einzelpackungsgröße: 65 g UVP in Euro: 1,49

Firmenlogo Hersteller Dr. C. SOLDAN GmbH

Dr-Carl-Soldan-Platz 1

91325 Adelsdorf

Deutschland

http://www.soldan.com

